برنامه «پرسشگر» شنبه شب به واکاوی سرنوشت تأثیر معدل بر کنکور می‌پردازد و شبکه مستند نیز با دوبله اختصاصی، مستند ایتالیایی «سرزمین وحشی» را برای علاقه‌مندان به حیات‌وحش روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «پرسشگر» با حضور دکتر احسان عظیمی‌راد (سخنگوی کمیسیون آموزش)، دکتر محسن زارعی (کارشناس آموزشی) و دکتر مگردیچ تومانیان (از فرهنگستان علوم)، شنبه ۲ خرداد ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه آموزش به بررسی ابعاد عدالت آموزشی و نقد علمی تأثیر سوابق تحصیلی بر آزمون سراسری می‌پردازد.

همچنین ، شبکه مستند سیما نیز مستند محصول ۲۰۲۵ ایتالیا با عنوان «سرزمین وحشی» را به مدیریت دوبلاژ داود نماینده و با گویندگی جمعی از پیشکسوتان عرصه دوبله، بزودی روانه آنتن می‌کند .

این مستند به روایت شگفتی‌ها، تنوع زیستی و چالش‌های زیست‌محیطی قاره آمریکا می‌پردازد.