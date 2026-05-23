برنامه «پرسشگر» شنبه شب به واکاوی سرنوشت تأثیر معدل بر کنکور میپردازد و شبکه مستند نیز با دوبله اختصاصی، مستند ایتالیایی «سرزمین وحشی» را برای علاقهمندان به حیاتوحش روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «پرسشگر» با حضور دکتر احسان عظیمیراد (سخنگوی کمیسیون آموزش)، دکتر محسن زارعی (کارشناس آموزشی) و دکتر مگردیچ تومانیان (از فرهنگستان علوم)، شنبه ۲ خرداد ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه آموزش به بررسی ابعاد عدالت آموزشی و نقد علمی تأثیر سوابق تحصیلی بر آزمون سراسری میپردازد.
همچنین ، شبکه مستند سیما نیز مستند محصول ۲۰۲۵ ایتالیا با عنوان «سرزمین وحشی» را به مدیریت دوبلاژ داود نماینده و با گویندگی جمعی از پیشکسوتان عرصه دوبله، بزودی روانه آنتن میکند .
این مستند به روایت شگفتیها، تنوع زیستی و چالشهای زیستمحیطی قاره آمریکا میپردازد.