مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم وابسته به دانشگاه تهران، دوره آموزشی «عطر قرآن در خانه» را ویژه مادران دارای فرزند زیر هفت سال، برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، دوره «عطر قرآن در خانه» را مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم وابسته به مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار میکند که طی آن در ۱۶ هفته، مادران دارای فرزند زیر هفت سال به شکل برخط با محتوای آموزشی قرآنی، آشنا میشوند.
در این دوره که از فردا یکشنبه ۳ خرداد آغاز میشود، ۱۲ سوره کوتاه به مادران ارائه شده و شیوههای انس با قرآن به آنها برای ایجاد ارتباط فرزندانشان معرفی شده است و مبانی تربیتی براساس آموزههای قرآن بیان میشود.
زمان برگزاری هر جلسه از دوره برخط «عطر قرآن در خانه» ساعت ۸ صبح است و مادران علاقهمند میتوانند برای شرکت در آن به شناسه quran_valedeynpishdabestan@ در پیامرسان بله مراجعه کرده و عضو کانال شوند.