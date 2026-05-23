جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از توقیف یک دستگاه تریلی حامل ۳۵ هزار عدد تجهیزات برقی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شاهدشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسین زلفخانی، جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از توقیف یک دستگاه تریلی حامل ۳۵ هزار عدد تجهیزات برقی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شاهدشهر خبر داد.

زلفخانی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت زنی در محور شهریار به شاهدشهر، به یک دستگاه تریلی حامل تجهیزات برقی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، تعداد ۳۵ هزار عدد باتری دوربین عکاسی قاچاق کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.