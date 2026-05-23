به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس هیأت گلف خراسان جنوبی گفت: تیم گلف بانوان استان در مسابقات لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور که با حضور ۷ تیم از استان‌های مختلف در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد، پس از رقابت نزدیک با حریفان خود موفق شد در جایگاه سوم این دوره از رقابت‌ها قرار گیرد.

محمودی افزود: تیم خراسان جنوبی در این رقابت‌ها با ۴ بازیکن حضور یافت.

وی گفت: هیأت گلف استان پیش از این در رتبه ۱۷ کشور بود که اکنون با ۱۳ پله صعود در رتبه چهارم کشور قرار گرفته است.

رئیس هیأت گلف خراسان جنوبی گفت: همچنین گلف استان در سال‌های گذشته ۴ مربی و داور در رشته‌های گلف داشت که اکنون به ۱۰۰ نفر مربی و داور افزایش یافته و استان در همه رشته های گلف مبری و داور دارد.

محمودی همچنین از موافقت ورزش و جوانان استان با تخصیص زمین برای ساخت زمین گلف ۹ میدانه خبر داد.