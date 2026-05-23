رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی در پیامی آموزشی با توجه به کارشناسی های صورت گرفته کارآگاهان حوزه مبارزه با سرقت پلیس، راهکارهایی را برای پیشگیری از سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ کارآگاه صادق شکری در این پیام آموزشی به راهکارهای پیشگیری از سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اشاره کرد و گفت: استفاده از قفل کاپوت به منظور پیشگیری از سرقت قطعات موتور و باطری خودرو، استفاده از محافظ داخل درب به منظور پیشگیری از باز شدن درب های خودرو، قفل کردن محل نصب زاپاس خودرو، پارک نکردن خودرو در محلهای خلوت و کم تردد، قرار ندادن وسایل و اشیاء با ارزش مانند گوشی تلفن همراه،کیف،لب تاپ و غیره ... داخل خودرو از جمله راهکارهای پیشگیری است.
وی با بیان اینکه پس از خرید خودروهای کارکرده قفلهای آن را تعویض کنید، هشدار داد: پس از پارک کردن و ترک خودرو، پنل ضبط را بردارید و از قفل بودن درب ها اطمینان حاصل کنید.
سرهنگ شکری در ادامه با توصیه به پارک کردن خودر در پارکینگ های معتبر، اظهار کرد: مجهز کردن خودرو به سیستم دزدگیر و هشدار دهنده به نحوهای که به محض باز شدن دربهای خودرو سیستم با صدور هشدار صاحب خودرو را مطلع کند، استفاده از دوربین داخل کابین خودرو جهت ثبت وقایع سرقت و استفاده از قفل محافظ برای چرخ های خودرو میتواند در جلوگیری از احتمال سرقت مفید واقع شود.