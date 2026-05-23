پخش زنده
امروز: -
مدیر فرودگاههای خوزستان گفت: پروازهای فرودگاههای اهواز و ماهشهر که به مدت سه ماه متوقف شده بود، از امروز، شنبه از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی رزاز بیان کرد: پروازهای فرودگاههای اهواز و ماهشهر رسما از امروز آغاز شد و تمام تلاش ما ارائه خدمات هرچه بیشتر و بهتر به مردم و مسافران است.
وی عنوان کرد: با تایید سازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای این فرودگاهها با برقراری چهار پرواز از امروز آغاز به کار کرد و بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، تعداد این پروازها بهتدریج افزایش خواهد یافت.
رزاز با اشاره به جزئیات نخستین پروازهای انجامشده اظهار کرد: خوشبختانه اولین پرواز از مسیر تهران به اهواز، امروز با موفقیت در باند فرودگاه بینالمللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز به زمین نشست و بر اساس جدول زمانبندی، تا ساعاتی دیگر پرواز مسیر مشهد مقدس نیز در این فرودگاه پذیرش خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای خوزستان افزود: مجوزهای لازم برای برقراری سایر پروازها و تنظیم شرایط ترافیکی آنها بهمرور از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صادر و اطلاعرسانی میشود.
باند فرودگاه اهواز در «جنگ تحمیلی سوم» بر اثر اصابت پرتابه دچار آسیب شده بود که پس از تعمیرات تخصصی، از امروز پروازها در این فرودگاه بینالمللی از سر گرفته شد.
فرودگاه بینالمللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز در فضایی به وسعت ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع شامل هشت هزار مترمربع فضای پایانه پروازهای داخلی و ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای پایانه پروازهای خارجی بنا شده است.
این فرودگاه که با کد سهرقمی AWZ و کد چهاررقمی OIAW شناخته میشود، دارای باند نشست و برخاست هواپیما به عرض ۴۵ متر و طول سه هزار و ۴۰۰ متر است.
فرودگاه ماهشهر یکی از فرودگاههای قدیمی و مهم صنعتی در جنوب خوزستان است. این فرودگاه که عمدتا به دلیل فعالیتهای شرکتهای پتروشیمی و صنایع نفت در منطقه بندر ماهشهر تاسیس شد، در ابتدا ماهیتی «اختصاصی و شرکتی» داشت.
با توجه به وجود صنایع عظیم پتروشیمی و قرارگیری ماهشهر در کریدورهای اقتصادی، این فرودگاه نقش کلیدی در جابهجایی کارکنان صنایع، متخصصان و عموم مردم داشته است.