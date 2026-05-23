دانش آموزان نخبه زیر پوشش نهادهای اجتماعی در آباده مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرماندار ویژه شهرستان آباده گفت: از پنج دانشآموز برگزیده و نخبه از نهادهای اجتماعی این شهرستان با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان فارس و با هدف شناسایی استعدادهای درخشان و تسهیل مسیر شکوفایی تقدیر شد.
رحیمی افزود: شرایط خانوادگی و اجتماعی نباید مانعی در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان باشد و فراهم سازی زیرساختهای علمی برای آینده سازان، وظیفهای است که باید دنبال شود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.