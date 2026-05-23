به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حکیمزاده در بازدید از مدارس مناطق عشایری و روستایی زز و ماهرو، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای آموزشی مناطق کمبرخوردار، با تأکید بر اینکه توسعه عدالت تربیتی و آموزشی از اولویتهای راهبردی این معاونت است، تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا با شناسایی نیازهای واقعی و استماع دغدغههای مدیران و معلمان، بسترهای لازم برای شکوفایی حداکثری استعدادهای دانشآموزان را فراهم کنیم.
وی در ادامه برنامههای سفر خود، از نمایشگاه آثار صنایعدستی و دستساختههای خانگی و تزیینی دانشآموزان دختر این منطقه بازدید کرد. حکیمزاده ضمن تقدیر از ذوق، خلاقیت و مهارت دانشآموزان، بر ضرورت تلفیق آموزشهای مهارتی با برنامههای درسی تأکید کرد و گفت: پرورش استعدادها در ابعاد مختلف، بهویژه در بخش مهارتهای کاربردی و هنری، نقش بسزایی در رشد تمامساحتی، شکوفایی شخصیت و افزایش خودباوری دانشآموزان دارد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: «این مهارتها علاوه بر غنیسازی دوران تحصیل، میتواند زمینهساز کارآفرینی و ایجاد فرصتهای درآمدزایی در آینده برای فرزندان عزیز این مرز و بوم باشد.»
حکیمزاده در پایان ضمن تأکید بر لزوم حمایت جدی از طرحهای آموزشی که به رشد همهجانبه دانشآموزان کمک میکنند، از مدیران استانی و منطقهای خواست تا با پیگیری رویکردهای مهارتی و حمایت از خلاقیت دانشآموزان در مدارس، مسیر دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین را هموارتر سازند.