سامانه ثبت ادعا یا سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، دعواهای ملکی را کاهش می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سامانه ثبت ادعا، بهعنوان مهمترین زیرساخت اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از ابتدای خرداد ماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. راهاندازی این سامانه گامی مهم در مسیر کاهش دعاوی ملکی، مقابله با زمینخواری و ارتقای امنیت حقوقی در کشور ارزیابی میشود.
آیین آغاز به کار سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) امروز ۲ خرداد ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران برگزار شد که در خراسان رضوی مانند دیگر استانهای کشور به صورت وبیناری برگزار شد.
با آغاز به کار سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.
این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار میرود با اجرای تمامعیار این قانون تحولآفرین، علاوه بر انسداد گلوگاههای فسادزا نظیر زمینخواری و تقلیل چشمگیر ورودی پروندههای محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایهگذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایتهای رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین است: صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانعزدایی از صدور اسناد رسمی.