۶ تن مواد غذایی و دارویی فاسد و غیرقابل استفاده در سردشت از چرخه مصرف خارج شد.

امحای ۶ تن مواد غذایی و دارویی غیر قابل مصرف در سردشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت گفت: ۶ تن مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی غیرقابل مصرف در هفته سلامت و برای حفظ سلامت عمومی، در این شهرستان معدوم و از چرخه مصرف خارج شد.

سیامند محمدی ارزش این مقدار مواد غیرقابل مصرف را ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بازرسان بهداشت محیط با نظارت دقیق بر مراکز عرضه، این اقلام را شناسایی و از چرخه مصرف خارج کردند. وی اضافه کرد: این مواد شامل محصولات تاریخ مصرف گذشته، فاسد و غیرقابل استفاده بودند که می‌توانستند سلامت شهروندان را به خطر بیندازند.

به گفته مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت، بازرسی‌های مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت تا از عرضه محصولات غیربهداشتی جلوگیری شود؛ شهروندان نیز می‌توانند تخلفات احتمالی را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.