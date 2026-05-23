سرپرست نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت: امروز یکی از مهم‌ترین نیازهای حوزه آموزش، توسعه و به‌روزرسانی فضاهای کارگاهی و آموزشی متناسب با نیاز مهارت‌آموزان است و این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های جدی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،عارف خدرلو با تاکید بر اینکه توسعه آموزش‌های مهارتی بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب امکان‌پذیر نیست،افزود: تجهیز کارگاه‌ها، بهسازی فضاهای آموزشی و احداث مراکز استاندارد مهارت‌آموزی، نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص دارد.

وی بااشاره به نقش فضای آموزشی استاندارد در ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی ادامه داد: بخش مهمی از ماموریت نوسازی مدارس، تنها ساخت مدرسه نیست، بلکه ایجاد محیط‌های آموزشی ایمن، استاندارد و متناسب با نیازهای روز آموزشی و مهارتی است تا دانش‌آموزان و هنرجویان بتوانند در فضایی مناسب مهارت‌های تخصصی را فرا بگیرند.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های آموزشی و اجرایی استان گفت: استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه فضاهای کارگاهی و آموزشی می‌تواند زمینه ارتقای آموزش‌های فنی و مهارتی را در آذربایجان‌غربی فراهم کند و ما آمادگی داریم در مسیر بهبود زیرساخت‌های آموزشی، همکاری‌های مشترک را تقویت کنیم.

خدرلو خاطرنشان کرد: توجه به توسعه فضاهای آموزشی مهارتی، سرمایه‌گذاری برای آینده استان است و هر میزان که زیرساخت‌های آموزشی تقویت شود، مسیر مهارت‌آموزی، اشتغال و توسعه نیز هموارتر خواهد شد.