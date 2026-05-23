برخورد پژو و تیبا در جاده بختگان، ۲ کشته و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان بختگان گفت: در گزارشی مبنی بر برخورد خودرو ۲۰۶ و تیبا در کیلومتر ۲۵ جاده بختگان به نیریز (بعد از حسن آباد) به این مرکز، کارشناسان اورژانس با سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس آباده طشک، دهمورد و غدیرگه به همراه یک آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند.

محمد زارع افزود: کارشناسان هفت مصدوم حادثه را پس از رهاسازی و اقدامات اولیه ۶ مصدوم به بیمارستان نی ریز منتقل کردند.

مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان بختگان بیان کرد: یکی از مصدومان به دلیل شدت حادثه در دم جان باخت و یک مصدوم این حادثه که خانمی ۳۰ ساله بود به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان دچار ایست قلبی-ریوی شد و جان خود را از دست داد.