رسانه‌ها از پیشرفت مذاکرات میان ویتنام و هند برای خرید موشک‌های مافوق صوت «براهموس» خبر می‌دهند؛ قراردادی که ارزش آن بین ۶۲۵ تا ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مذاکرات این قرارداد در جریان سفر رسمی رئیس‌جمهور ویتنام به دهلی‌نو شتاب بیشتری گرفته و شامل سامانه‌های ساحلی دفاعی برای تقویت امنیت دریایی ویتنام خواهد بود.

موشک «براهموس» که به‌صورت مشترک از سوی هند و روسیه توسعه یافته، یک موشک مافوق صوت ضدکشتی و حمله زمینی است و به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های موشکی منطقه شناخته می‌شود.

کارشناسان معتقدند خرید این سامانه می‌تواند توان بازدارندگی ویتنام را در دریای چین جنوبی افزایش دهد؛ منطقه‌ای که در سال‌های اخیر شاهد تنش‌های فزاینده میان پکن و کشور‌های جنوب شرق آسیا بوده است.

در صورت نهایی شدن این قرارداد، ویتنام پس از فیلیپین و اندونزی، سومین مشتری خارجی موشک‌های براهموس خواهد بود.

تحلیلگران این توافق را نشانه‌ای از گسترش همکاری‌های راهبردی و دفاعی میان دهلی‌نو و هانوی ارزیابی می‌کنند؛ همکاری‌هایی که در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه هند-آرام نیز اهمیت فزاینده‌ای یافته است.