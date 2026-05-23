به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ اهالی روستای پیله وران جرقویه در یک حرکت خودجوش و جهادی، با احساس مسئولیت اجتماعی، دست به کار شدند تا طبیعت اطراف خود را اززباله‌های پلاستیکی پاکسازی کنند.

این اقدام مردمی با مشارکت اقشار مختلف، جلوه‌ای از همدلی و دغدغه‌مندی محیط‌زیست را به نمایش گذاشت.

ورودی جاده روستای پیله‌وران، جایی که طبیعت چشم‌نوازش مدتی زیرسایه سنگین زباله‌های پلاستیکی رها شده بود و این مشکل زنگ خطری برای محیط‌زیست و سلامت عمومی به شمار می‌رفت، شاهد حرکتی امیدبخش از سوی مردم روستا شد.

این پویش مردمی پیامی روشن درباره ضرورت مسئولیت‌پذیری همگانی در قبال طبیعت و حفظ منابع زیست‌محیطی برای نسل‌های آینده به همراه داشت.

اهالی این روستا امیدوارند با تداوم چنین برنامه‌هایی و همراهی بیشتر شهروندان و مسئولان، بتوانند محیطی پاک و سالم ایجاد کنند.