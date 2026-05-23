رئیس اداره محیط زیست شهرستان سرپل ذهاب از لایروبی و آبگیری آبشخورهای پناهگاه حیات وحش قراویز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل ذهاب گفت : به منظور تامین آب سالم برای حیات وحش در فصل گرم سال، آبشخورهای پناهگاه حیات وحش قراویز با تلاش مأمورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان پاکسازی و لایروبی شد.
احسانی پور افزود: هدف از اجرای این طرح که سطح پهناوری از این مناطق را دربر میگیرد، تامین، نگهداری و اطمینان از پایداری منابع آبی بهعنوان اساسیترین و حیاتیترین نیاز زیستی حیات وحش در اقلیمهای گرمسیری منطقه بوده تا در شرایط خشکسالی و گرمای سوزان و طولانی مدت تابستان در حوزه مذکور مشکلی برای حیات وحش متنوع و ارزشمند این عرصهها ایجاد نشود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: یکی از مشکلات مناطق تحت مدیریت محیط زیست در شهرستانهای گرمسیری کمبود منابع آبی در سطح این مناطق میباشد به همین دلیل مرمت و بازسازی منابع آب و آبشخورها نقش اساسی در تامین آب حیات وحش در سطح منطقه را ایفا میکند.
احسانی پور گفت: تا پایان فصل تابستان آبرسانی به آبشخورهای حیات وحش در این مناطق ادامه خواهد داشت.