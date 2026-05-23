معاون وزیر ارتباطات از حفظ پایداری خدمات دولت الکترونیک و خنثیسازی حملات سایبری در جریان جنگ تحمیلی سوم، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم، ، از استمرار پایدار خدمات دولت الکترونیک، مقابله با حملات سایبری و پشتیبانی مستمر از دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از اختلال در خدمترسانی به مردم خبر داد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ با اشاره به نقش مجموعه وزارت ارتباطات در مدیریت شرایط در جریان جنگ تحمیلی سوم،، اظهار کرد: با راهبری و مدیریت وزیر ارتباطات، خدمات ارتباطی و زیرساختهای دیجیتال کشور در طول این ایام پایدار ماند و مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی با اختلال گسترده مواجه نشدند.
وی با بیان اینکه در طول در جریان جنگ تحمیلی سوم، هیچگونه قطعی در سرویسهای دولت الکترونیک رخ نداد، افزود: خدمات دولت هوشمند بهصورت مستمر در اختیار مردم قرار داشت و ارتباط فنی و پشتیبانی لازم با دستگاههای اجرایی برای حفظ پایداری سرویسها برقرار شد.
عبور کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از ۸۰ میلیون نفر
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ با اشاره به توسعه خدمات دیجیتال دولت در این ایام، تصریح کرد: تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از ۸۰ میلیون نفر فراتر رفت و بیش از یک میلیارد تراکنش و تبادل داده میان دستگاههای اجرایی از بستر خدمات دولت الکترونیک ثبت شد.
صدر ادامه داد: زیرساختهای مرتبط با ارسال پیامکهای دستگاهی و ارتباطات خدماتی دولت نیز بدون وقفه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفت تا ارتباط آنها با مردم بهصورت پایدار حفظ شود.
رصد بیش از ۵۰۰ حمله سایبری در جریان جنگ
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه امنیت سایبری، گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران در هماهنگی با دستگاههای مختلف، هشدارهای امنیتی مستمر را در طول در جریان جنگ تحمیلی سوم، به نهادها و دستگاههای مشمول ارائه کرد و فرآیند رصد و پایش تهدیدات سایبری بهصورت شبانهروزی ادامه داشت.
وی افزود: در این مدت بیش از ۵۰۰ حمله و تهدید سایبری توسط مرکز ماهر شناسایی و رصد شد و پشتیبانی فنی لازم برای مقابله با این تهدیدات در اختیار دستگاهها قرار گرفت.
ادامه خدمترسانی دولت به مردم در شرایط جنگی
صدر؛ با اشاره به پشتیبانی فنی سازمان فناوری اطلاعات از مراکز داده و زیرساختهای دستگاههای اجرایی، تأکید کرد: همکاران این سازمان بهصورت میدانی و برخط در کنار دستگاهها حضور داشتند تا هیچ وقفهای در ارائه خدمات عمومی به مردم ایجاد نشود.
وی همچنین به استمرار فعالیت سامانههایی مانند پنجره واحد زمین و درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ، بیش از ۵۰ هزار درخواست از طریق پنجره واحد زمین ثبت و پیگیری شد و با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تدابیری اتخاذ شد تا تأخیر احتمالی برخی دستگاهها در پاسخ به استعلامها مانع انجام امور مردم نشود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ خاطرنشان کرد: سیاست مجموعه دولت و وزارت ارتباطات در این ایام، حفظ استمرار خدمترسانی و جلوگیری از ایجاد حس اختلال یا قطعی سرویس برای مردم بود و این مسیر با اتکا به توان داخلی و همکاری دستگاههای اجرایی ادامه خواهد داشت.