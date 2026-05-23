به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهری راد گفت: در پی وقوع سرقت سیم برق در یکی از مناطق این شهرستان، دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی این شهرستان با کار تخصصی و اقدامات پلیسی ۲ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر و متهمان در تحقیقات پلیس تاکنون به ۱۱ فقره سرقت سیم برق اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.