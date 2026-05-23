وزارت بهداشت ویتنام طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن، متولدین اول ژانویه ۲۰۱۰ به بعد، دیگر اجازه خرید یا مصرف محصولات دخانی نخواهند داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این پیشنهاد در قالب اصلاح قانون پیشگیری و کنترل مضرات دخانیات مطرح شده و قرار است در نشست سال ۲۰۲۶ مجلس ملی ویتنام بررسی شود.
بر اساس این طرح، تولید، واردات، تبلیغ و استفاده از سیگارهای الکترونیکی، محصولات دخانی گرمشونده و سایر فرآوردههای جدید نیکوتینی بهطور کامل ممنوع خواهد شد. همچنین نمایش محصولات دخانی در فروشگاهها نیز ممنوع میشود.
مقامهای وزارت بهداشت ویتنام هدف از این سیاست را جلوگیری از گرایش نسل جوان به مصرف دخانیات، کاهش وابستگی به نیکوتین و محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر دود سیگار عنوان کردهاند.
کارشناسان سلامت هشدار میدهند مغز انسان تا حدود ۲۵ سالگی در حال رشد است و نوجوانان بیش از دیگر گروهها در معرض اعتیاد به نیکوتین قرار دارند. به گفته آنان، شرکتهای دخانیات از شبکههای اجتماعی، بستهبندیهای جذاب و تبلیغات غیرمستقیم برای جذب جوانان استفاده میکنند.
ویتنام هماکنون حدود ۱۵ میلیون مصرفکننده دخانیات دارد و سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در این کشور بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست میدهند.
دولت ویتنام پیشتر نیز محدودیتهایی از جمله ممنوعیت فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال، ممنوعیت تبلیغات و ممنوعیت استعمال دخانیات در مراکز عمومی را اجرا کرده بود. همچنین از ابتدای سال ۲۰۲۵ استفاده و واردات سیگار الکترونیکی در این کشور ممنوع شده است.
مقامهای بهداشتی ویتنام معتقدند افزایش مالیات بر سیگار و اجرای سیاست «نسل بدون دخانیات» میتواند در سالهای آینده میزان مصرف دخانیات را بهشدت کاهش دهد.