تیم فولاد هرمزگان با غلبه بر ذوب آهن اصفهان، مجوز حضور در مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شاگردان غفور محمد پور، دیروز (یکم خردادماه) در دیدار برگشت مرحله دوم این رقابتها در اصفهان در مصاف با تیم قدرتمند ذوبآهن، با نتیجه یک بر صفر مغلوب میزبان شد.
تیم فولاد هرمزگان با توجه به برد ارزشمند ۲ بر صفر در دیدار رفت، در مجموع با برتری ۲ بر یک راهی مرحله نهایی شد.
مرحله سوم و پایانی این پیکارها با حضور تیمهای فولاد هرمزگان، فولاد خوزستان، سپاهان اصفهان، شهروند جوان نور، مهدیار بابل و ملوان بندرانزلی برگزار میشود.
