به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار فینال صد و نهمین دوره این رقابت که شب گذشته در ورزشگاه استاد دو فرانس در سن دُنی برگزار شد، تیم لانس ۳ - ۱ برابر تیم نیس برنده و قهرمان شد. برای لانس فلوران تووین در دقیقه ۲۵، اودسون ادوار ۴۲ و عبدالله سیما ۷۸ گلزنی کردند و گل تیم نیس را در دقیقه ۳ + ۴۵ جبرئیل کولیبالی وارد دروازه حریف کرد.

در این دوره تیم‌های تولوز و استراسبورگ سوم مشترک شدند.

در فصل قبل تیم پاری سن ژرمن با شکست تیم رمس قهرمان شد.

در تاریخ جام حذفی فرانسه، تیم پاری سن ژرمن با ۱۶ قهرمانی و ۵ نایب قهرمانی رکورد دار است و المپیک مارسی با ۱۰ قهرمانی و ۹ نایب قهرمانی دوم و سنت اتین با ۶ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی سوم هستند. تیم لیل نیز ۶ بار قهرمان و ۳ بار نایب قهرمان شده است. تیم موناکو با ۵ قهرمانی و نایب قهرمانی پنجم است.