به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، فرمانده ارتش اندونزی اعلام کرد مراسم اعزام نیرو‌های «گروهان گارودا» در مقر ارتش در جاکارتا برگزار شده و این نیرو‌ها جایگزین یگان قبلی مستقر در لبنان خواهند شد.

وی از نظامیان خواست مأموریت خود را با «انضباط، حرفه‌ای‌گری و تعهد بالا» انجام دهند و تأکید کرد اعتبار و حیثیت کشور بر دوش نیرو‌های اعزامی قرار دارد.

ارتش اندونزی اعلام کرده این نیرو‌ها در چارچوب مأموریت سازمان ملل و بر اساس قطعنامه شورای امنیت، مسئولیت کمک به حفظ ثبات امنیتی، نظارت بر توقف درگیری‌ها و حمایت از امنیت جنوب لبنان را برعهده خواهند داشت.

این یگان شامل ۵۷۱ نیروی زمینی، ۷۹ نیروی دریایی، ۶۳ نیروی هوایی و ۳۱ نفر از ستاد ارتش اندونزی است و به‌مدت یک سال در لبنان مستقر خواهد بود.

اندونزی از سال ۲۰۰۶ در مأموریت یونیفل مشارکت دارد و از جمله بزرگ‌ترین کشور‌های اعزام‌کننده نیروی حافظ صلح به این مأموریت محسوب می‌شود.