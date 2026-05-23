پخش زنده
امروز: -
اندونزی یک یگان جدید متشکل از ۷۴۴ نیروی نظامی را برای مشارکت در مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) اعزام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، فرمانده ارتش اندونزی اعلام کرد مراسم اعزام نیروهای «گروهان گارودا» در مقر ارتش در جاکارتا برگزار شده و این نیروها جایگزین یگان قبلی مستقر در لبنان خواهند شد.
وی از نظامیان خواست مأموریت خود را با «انضباط، حرفهایگری و تعهد بالا» انجام دهند و تأکید کرد اعتبار و حیثیت کشور بر دوش نیروهای اعزامی قرار دارد.
ارتش اندونزی اعلام کرده این نیروها در چارچوب مأموریت سازمان ملل و بر اساس قطعنامه شورای امنیت، مسئولیت کمک به حفظ ثبات امنیتی، نظارت بر توقف درگیریها و حمایت از امنیت جنوب لبنان را برعهده خواهند داشت.
این یگان شامل ۵۷۱ نیروی زمینی، ۷۹ نیروی دریایی، ۶۳ نیروی هوایی و ۳۱ نفر از ستاد ارتش اندونزی است و بهمدت یک سال در لبنان مستقر خواهد بود.
اندونزی از سال ۲۰۰۶ در مأموریت یونیفل مشارکت دارد و از جمله بزرگترین کشورهای اعزامکننده نیروی حافظ صلح به این مأموریت محسوب میشود.