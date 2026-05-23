کادر فنی و ملی‌پوشان کشتی فرنگی جوانان کشورمان به طرح سفیران محیط زیست در ایذه پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه گفت:: طرح «سفیران محیط زیست» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای ترویج حفاظت از طبیعت اجرا می‌شود.

وی افزود: کارشناسان معتقدند مشارکت چهره‌های شناخته‌شده و ورزشکاران در این قبیل طرح‌ها، ضمن ارتقای آگاهی عمومی، موجب تسریع در نهادینه‌سازی رفتار‌های صحیح زیست‌محیطی در سطوح مختلف جامعه می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه بیان کرد: با توجه به جایگاه اجتماعی قهرمانان ورزشی، همراهی آنان با نهاد‌های متولی محیط زیست می‌تواند در پیشبرد اهداف این حوزه و همه‌گیر شدن دغدغه‌های زیست‌بومی نقش مؤثری ایفا کند.

حاشیه اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در شهرستان ایذه، کادر فنی و ملی‌پوشان این تیم طی همراهی با مسئولان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه، امضای پیراهن تیم ملی و اهدای آن به این اداره، به طرح «سفیران محیط زیست» پیوستند.

در این برنامه، حمید باوفا، سرمربی تیم ملی به همراه کشتی‌گیران و کادر فنی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی، به‌طور رسمی به عنوان «سفیران محیط زیست» معرفی شدند.

در پایان این دیدار، به منظور تقدیر از فعالیت‌های اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه، پیراهن تیم ملی کشتی فرنگی که توسط کادر فنی و تمامی ورزشکاران حاضر در اردو امضا شده بود، به کامران اسفندیاری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان اهدا شد.