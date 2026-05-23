برداشت کشت آبی گیاه دارویی موسیر در روستای چنارحمام شهرستان خرمآباد آغاز شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمآباد هم با تأکید بر اهمیت هدایت علمی طرحهای کشاورزی بیان کرد:کشت آبی موسیر به صورت کامل زیر نظر کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان انجام شده و همه ی توصیههای فنی از مرحله ی انتخاب پیاز مادری تا مدیریت آبیاری و تغذیه گیاه رعایت شده که نتیجه آن عملکرد مطلوب و کیفیت بالای محصول در زمان برداشت است.
جواد سپهوند با اشاره به ظرفیت اقلیمی منطقه گفت: شرایط آب و هوایی و خاک منطقه ی چنارحمام برای کشت موسیر بسیار مناسب است و با رعایت اصول علمی، میتوان عملکرد اقتصادی مطلوبی به دست آورد.
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در سالهای اخیر برنامه ویژهای برای توسعه ی کشت گیاهان دارویی در دستور کار قرار داده و اجرای کشت آبی موسیر در روستای چنارحمام شهرستان خرم آباد، نمونهای موفق از تحقق این سیاست راهبردی است.