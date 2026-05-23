رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به اهمیت توسعه ی گیاهان دارویی در الگوی کشت استان گفت:توسعه کشت گیاهان دارویی از جمله موسیر، یکی از راهبردهای مهم سازمان برای افزایش بهره‌وری اقتصادی، مدیریت بهینه منابع آب و ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان است.نامدار صیادی افزود:توسعه ی کشت موسیر به عنوان یک گیاه دارویی با ارزش اقتصادی بالا، علاوه بر کمک به تنوع‌بخشی الگوی کشت، می‌تواند زمینه ی اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهره‌برداران و رونق صنایع فرآوری گیاهان دارویی در استان را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد هم با تأکید بر اهمیت هدایت علمی طرح‌های کشاورزی بیان کرد:کشت آبی موسیر به صورت کامل زیر نظر کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان انجام شده و همه ی توصیه‌های فنی از مرحله ی انتخاب پیاز مادری تا مدیریت آبیاری و تغذیه گیاه رعایت شده که نتیجه آن عملکرد مطلوب و کیفیت بالای محصول در زمان برداشت است.

جواد سپهوند با اشاره به ظرفیت اقلیمی منطقه گفت: شرایط آب و هوایی و خاک منطقه ی چنارحمام برای کشت موسیر بسیار مناسب است و با رعایت اصول علمی، می‌توان عملکرد اقتصادی مطلوبی به دست آورد.



سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در سال‌های اخیر برنامه ویژه‌ای برای توسعه ی کشت گیاهان دارویی در دستور کار قرار داده و اجرای کشت آبی موسیر در روستای چنارحمام شهرستان خرم آباد، نمونه‌ای موفق از تحقق این سیاست راهبردی است.