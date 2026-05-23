وزیر خارجه مالزی اعلام کرد عضویت این کشور در گروه بریکس میتواند جایگاه کوالالامپور را در رقابتهای اقتصادی جهانی تقویت کرده و وابستگی به نظام مالی سنتی تحت سلطه قدرتهای بزرگ را کاهش دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «محمد حسن» با اشاره به سهم حدود ۳۰ درصدی بریکس از تولید ناخالص داخلی جهان گفت کشورهای جنوب جهانی نباید بیش از این در حاشیه اقتصاد جهانی باقی بمانند.
وی تأکید کرد پس از بحران کرونا و افزایش بدهی بسیاری از کشورها، زمان بازنگری در نظام مالی جهانی فرا رسیده و کشورها نباید تنها به یک نظام ارزی وابسته باشند.
وزیر امور خارجه مالزی همچنین از گسترش استفاده از ارزهای محلی در تجارت با کشورهای منطقه، بهویژه اعضای آسهآن خبر داد و گفت این اقدام با هدف کاهش وابستگی به ارزهای خارجی انجام میشود.
او تقویت ارزش رینگیت را نتیجه افزایش حجم تجارت خارجی مالزی دانست و افزود حجم تجارت این کشور تنها در سهماهه نخست امسال از یک تریلیون رینگیت فراتر رفته است.
محمد حسن تأکید کرد مالزی بهعنوان کشوری تجاری و عضو فعال آسهآن، میتواند نقش مهمی در بریکس ایفا کند و از ظرفیت چندجانبهگرایی برای تقویت اعتماد سرمایهگذاران بهره ببرد.
وی همچنین سیاست خارجی شفاف، بیطرفی سیاسی و مواضع اصولی مالزی در قبال حقوق بشر را از عوامل تداوم جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد.