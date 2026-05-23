مردم انقلابی استان همدان همزمان با سراسر کشور، دیشب برای هشتاد و سومین شب پیاپی در خیابان‌ها و میادین شهر حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مردم استان همدان در امتداد شب‌های حماسه و میدان‌داری دیشب با هشتاد و سومین حضور پرشور در خیابان، بار دیگر با آرمان‌های رهبر انقلاب تجدید بیعت کرده و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتند.

۸۳ شب از حضور پرصلابت مردمان دارالمومنین و دارالمجاهدین استان همدان در قرار‌های شبانه گذشت، در این شب‌ها خیابان‌ها شاهد خروش دل‌هایی است که برای وطن می‌تپد و مردم با گام‌های استوار خود در این شب‌ها معنای وفاداری به هویت، ریشه و ولایت را به تصویر کشیده‌اند و همچنان پای کار نظام هستند.