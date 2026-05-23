به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، در چارچوب تحول جامع نظام حج و عمره در عربستان سعودی، طرح «حج بدون چمدان» با همکاری وزارت حج این کشور و همکاری تعدادی از مقامات ذیربط عربستانی اجرا می‌کند.

هدف از طرح «حج بدون چمدان» بهبود تجربه زائر از لحظه خروج از کشور تا بازگشت او، با کاهش بار‌های اضافی مرتبط با چمدان و ارائه یک مدل سفر روان‌تر و راحت‌تر است که به ادغام بین نهاد‌های عملیاتی و خدماتی بستگی دارد.

به گفته مسئولان، برای نخستین بار، این طرح امسال برای همه زائران خارجی اعمال می‌شود که نشان دهنده جامعیت و دامنه وسیع آن برای خدمت به مهمانان خدا از کشور‌های مختلف جهان، بدون استثناء است و به این ترتیب استانداردسازی سطح خدمات و افزایش کارایی عملیاتی آن در مقیاس بین‌المللی را تضمین می‌کند.

این ابتکار همچنین به جهش کیفی در سرعت انجام مراحل کمک کرد، زیرا زمان لازم برای تکمیل مراحل اعزام برای زائران از ۱۲۰ دقیقه به تنها ۱۵ دقیقه کاهش یافت. این نشان دهنده سطح توسعه فنی و عملیاتی است که سیستم حج به آن دست یافته است و توانایی آن در سرعت بخشیدن به عملیات بدون به خطر انداختن کیفیت یا دقت خدمات را نشان می‌دهد.

این ابتکار به عنوان بخشی از تلاش‌های وزارت حج و عمره عربستان با هماهنگی مقامات ذی‌ربط در بخش هوانوردی، حمل و نقل و لجستیک، با هدف مهندسی مجدد سفر حجاج انجام می‌شود تا به جای پرداختن به جزئیات عملیاتی سنتی مانند حمل و پیگیری چمدان‌ها در طول پرواز‌ها و حمل و نقل، بر مسافر و راحتی او تمرکز شود.

ایده این طرح مبتنی بر ارسال مستقیم چمدان‌های زائر از محل اقامتش در کشورش به محل اقامتش در مکه یا مدینه و همین کار در بازگشت است، به این صورت که چمدان‌ها از طریق شرکت‌های متخصص در خدمات لجستیکی دریافت می‌شوند که حمل، پردازش و پیگیری آنها را تا نقطه تحویل نهایی، بدون نیاز به حمل آنها در مراحل مختلف سفر، بر عهده می‌گیرند.

این مدل به کاهش ازدحام در فرودگاه‌ها، تسریع روند ورود و خروج و کاهش بار بر دوش زائران، به ویژه سالمندان و بیماران، کمک کرده و در نتیجه سطح آسایش عمومی را افزایش داده و به زائر تجربه متمرکزتری برای انجام مناسک می‌دهد.

طرح «حج بدون چمدان» در راستای اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی است که بر توسعه بخش حج و عمره و افزایش بهره‌وری خدمات ارائه شده به زائران، از طریق اتخاذ راهکار‌های نوآورانه که کیفیت خدمات را افزایش داده و تلاش‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد، تمرکز دارد.