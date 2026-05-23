رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب گفت: به لطف بارش‌های اخیر و افزایش دبی چشمه، سطح آب تالاب «چملی» به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته و این اثر ملی در حال حاضر در بهترین وضعیت زیست محیطی خود قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا صادقیان افزود: اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی، واقع در ۱۷ کیلومتری شهر تکاب و در نزدیکی روستای بدرلو، یکی از مناطق بکر، کم‌نظیر و ارزشمند طبیعی این شهرستان به شمار می‌رود که از نظر زیست‌محیطی و گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: این منطقه به عنوان یکی از مقاصد گردشگری، تفریحی و سیاحتی، سالانه پذیرای تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است و همین موضوع ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از این زیست‌بوم حساس را دوچندان می‌کند.

صادقیان با اشاره به اهمیت تالاب‌ها در حفظ تعادل اکولوژیکی اظهار کرد: تالاب‌ها از مهم‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی کشور هستند که نقش مؤثری در ذخیره و تنظیم آب، حفظ تنوع زیستی، تعدیل اقلیم محلی و پشتیبانی از حیات گونه‌های گیاهی و جانوری ایفا می‌کنند. از این‌رو، حفاظت از تالاب چملی نه‌تنها برای صیانت از یک اثر طبیعی ملی، بلکه برای حفظ پایداری محیط‌زیست منطقه ضروری است.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری این تالاب خاطرنشان کرد: چمن متحرک چملی با چشم‌اندازهای طبیعی منحصربه‌فرد، پوشش گیاهی خاص و شرایط زیست‌محیطی ویژه، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری طبیعی و اکوتوریسم در استان تبدیل شود؛ به شرط آنکه توسعه گردشگری در این منطقه با رویکردی مسئولانه، همراه با حفاظت و مدیریت اصولی انجام شود.

رئیس اداره محیط زیست تکاب با تأکید بر لزوم همکاری همگانی برای حراست از این میراث طبیعی خاطرنشان کرد: حفظ «چملی» مستلزم رعایت ضوابط زیست‌محیطی از سوی گردشگران است. از بازدیدکنندگان انتظار می‌رود با پرهیز از آسیب‌رسانی به پوشش گیاهی و مدیریت پسماندها، در پاسداشت این اثر ملی مشارکت کنند تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این موهبت کم‌نظیر بهره‌مند شوند.