یگان حفاظت پارک ملی بوجاق در استان گیلان، در راستای حفاظت از عرصه‌های حساس محیط‌زیستی و حفظ امنیت زیستگاه‌های حیات‌وحش، برخورد با ورود خودرو‌های آفرودی و برپایی کمپ‌های غیرمجاز را با شدت تمام ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرپرست اداره پارک ملی بوجاق، با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت به صورت شبانه‌روزی بر تردد خودرو‌ها در محدوده‌های حساس پارک نظارت داشته و با هرگونه ورود خودروی دو دیفرانسیل و برپایی چادر که منجر به تخریب پوشش گیاهی و سلب آرامش حیات‌وحش می‌شود، برخورد قاطع قانونی صورت می‌گیرد.

یعقوب رخش‌بهار افزود: با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به داخل محدوده پارک ملی، ضمن توقیف خودروها، متخلفینی که بدون توجه به هشدار‌ها اقدام به تخریب طبیعت کنند، بدون اغماض شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

رخش‌بهار با تأکید بر ارزش میراثی پارک ملی بوجاق، گفت :ورود خودرو‌های سنگین و کمپینگ غیرمجاز موجب فرسایش خاک و نابودی آشیانه پرندگان می‌شود. حفاظت از این میراث ارزشمند با تمام توان ادامه دارد و با هرگونه فعالیت غیرقانونی که اکوسیستم منطقه را تهدید کند، ایستادگی خواهیم کرد.



