دولت تایلند در آستانه اجرای نظام جدید تعرفه برق قرار دارد؛ طرحی که بر اساس آن خانوارهای پرجمعیت و کسبوکارهای فعال در واحدهای مسکونی، از ماه ژوئیه با افزایش هزینه برق روبهرو خواهند شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این طرح با هدف حمایت از خانوارهای کممصرف و مقابله با مصرف بالای انرژی تدوین شده است. کمیسیون تنظیم مقررات انرژی تایلند اعلام کرده تعرفهها بهصورت پلکانی بازنگری میشود تا فشار هزینهها بر مشترکان کممصرف کاهش یابد.
مقامهای تایلندی میگویند پایان تدریجی یارانههای انرژی، برای جلوگیری از افزایش بدهیهای دولتی ضروری است. پس از جنگ روسیه و اوکراین، اجرای طرحهای حمایتی برای مهار قیمت برق، بدهی بیش از ۱.۲ میلیارد دلار برای دولت و شرکتهای انرژی این کشور به همراه داشت.
همزمان، دولت تایلند برای کاهش فشار بر شبکه برق، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را تشویق میکند. در همین راستا، نصب پنلهای خورشیدی خانگی مشمول مشوقهای مالیاتی شده و مشترکان میتوانند برق مازاد خود را به شبکه سراسری بفروشند.
مقامهای انرژی تایلند اعلام کردهاند جزئیات نهایی این طرح تا اواسط سال جاری میلادی تکمیل و به اجرا گذاشته خواهد شد.