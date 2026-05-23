مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی ۱۰ واحد صنفی متخلف اقتصادی در شهرستان‌های کهگیلویه و گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: سید حمزه لقمانی گفت: در ادامه طرح تشدید نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک تعزیرات حکومتی، دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، سازمان صمت و مرکز بهداشت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی، ۱۰ واحد صنفی متخلف به اتهام گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور در مرکز استان و شهرستان کهگیلویه و گچساران بازدید و پلمپ شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ضمن هشدار به متخلفان افزود: با اختیار حاصله از مصوبه سران قوا با متخلفانی که از شرایط بازار سوء استفاده می کنند به سرعت و با شدت برخورد قانونی می شود.

لقمانی گفت: واحد های متخلف علاوه بر پلمپ و نصب بنر بر سر درب محل کسب پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات جهت اعمال مجازات قانونی ارسال میشود.