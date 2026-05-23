به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیبا، برنامه مسابقات بسکتبال پسران زیر ۱۸ سال جام غرب آسیا ۲۰۲۶ اردن را اعلام کرد. این رقابت‌ها با حضور ۶ تیم در دو گروه ۱۶ تا ۲۰ تیر به میزبانی سالن Prince Hamza Hall شهر امان در اردن برگزار خواهد شد.

تیم ایران در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های عراق و سوریه به رقابت خواهد پرداخت. در گروه B این مسابقات لبنان، اردن و فلسطین حضور دارند.

برنامه کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۱۶ تیر، ایران - عراق

پنجشنبه ۱۸ تیر، ایران - سوریه

ساعت برگزاری این رقابت‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.