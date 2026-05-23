مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: خوزستان با رویکرد بازسازی و توسعه، پیشران اقتصاد ملی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش اظهار داشت: خوزستان یکی از قطب‌های بزرگ تولید و تجارت کشور بوده و مورد توجه ویژه مسئولان عالی‌رتبه قرار دارد. این نگاه راهبردی کمک می‌کند تا در دوره‌های مختلف، برنامه‌ریزی‌های کلان استان را با نگاهی شایسته و دقیق تدوین کنیم.

وی با اشاره به تغییرات راهبردی در برنامه‌های این اداره کل افزود: با وقوع تحولات ناشی از جنگ سوم، محور‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دچار تغییرات اساسی شد تا علاوه بر اهداف پیشین، موضوعات حیاتی‌تری را در دستور کار قرار دهیم. پیش از این، تمرکز اصلی بر بحث‌های توسعه‌ای و تکمیل زنجیره‌های تولید بود، اما در حال حاضر و در کنار مباحث تولید و تجارت، موضوع تضمین امنیت تأمین کالا‌های اساسی و غیراساسی مردم و همچنین اصلاح و تقویت درآمد‌های ارزی کشور به اولویت‌های اصلی تبدیل شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش رو تصریح کرد: نقشه‌ی توسعه اقتصادی استان را بر پایه بازسازی و توسعه تولید و تجارت طراحی کرده‌ایم. در این مسیر، هماهنگی‌های لازم با وزارتخانه و مراکز تصمیم‌گیری صورت گرفته و با تکیه بر نتایج آینده‌پژوهی انجام شده، امیدواریم شرایط را به نحوی پیش ببریم که در حوزه تأمین کالا‌های اساسی، به ثباتی پایدار و در سطح کلان ملی دست یابیم. حضور مدیرکل پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس‌جمهور در این نشست، یک فرصت ملی است که مسیر اجرای این طرح‌ها را هموارتر کرده و نویدبخش هم‌افزایی حداکثری برای حل چالش‌های اقتصادی استان است.