اتحادیه اروپا همزمان با باز تعریف روابط تجاری خود با آمریکا و چین، تلاش‌ها برای گسترش نفوذ اقتصادی و راهبردی در منطقه آسیا-اقیانوسیه را شدت بخشیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، در همین راستا، بروکسل پس از سال‌ها مذاکره، توافق تجارت آزاد با هند را نهایی کرد؛ توافقی که بر اساس آن هند تعرفه بیش از ۹۶ درصد کالا‌های اروپایی را کاهش می‌دهد و اتحادیه اروپا نیز تعرفه بخش عمده واردات از هند را حذف یا کم می‌کند. مقام‌های اروپایی می‌گویند صادرات اروپا به هند تا سال ۲۰۳۲ بیش از دو برابر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اروپا این توافق را «شراکت دو غول اقتصادی جهان» توصیف کرده و آن را یک همکاری «برد-برد» دانسته است.

در ادامه سیاست چرخش به شرق، اتحادیه اروپا توافق‌هایی با اندونزی نیز امضا کرده و در تلاش است مذاکرات تجاری با مالزی، تایلند و فیلیپین را تا پایان سال آینده به سرانجام برساند. هدف اصلی این رویکرد، کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین چین و افزایش تاب‌آوری اقتصادی اروپا در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی عنوان شده است.

با این حال، روابط بروکسل و پکن همچنان پرتنش باقی مانده است. اروپا از سیاست «کاهش ریسک» در برابر چین سخن می‌گوید و به دنبال محدود کردن حضور شرکت‌های چینی در زیرساخت‌های حساس از جمله شبکه‌های نسل پنجم است؛ اقدامی که پکن آن را «رفتاری تبعیض‌آمیز و حمایت‌گرایانه» توصیف می‌کند.

کارشناسان معتقدند اروپا در شرایطی قرار گرفته که از یک‌سو به همکاری اقتصادی با چین نیاز دارد و از سوی دیگر زیر فشار رقابت راهبردی آمریکا و چین قرار گرفته است.

همزمان، دیدار اخیر رؤسای جمهور آمریکا و چین نیز نگرانی‌هایی را در اروپا ایجاد کرده است؛ چرا که احتمال می‌رود کاهش تنش میان واشنگتن و پکن، نقش اروپا را در نظم تجاری جدید جهان کمرنگ‌تر کند.