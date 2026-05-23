رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدا قم از راهاندازی عمل جراحی کیسه صفرا به روش کمتهاجمی لاپاراسکوپی در این مرکز خبر داد و گفت: این خدمت با هدف توسعه خدمات درمانی و با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته و کادر مجرب جراحی، با تعرفه دولتی در اختیار مردم استان قم قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، زین العابدین مشرف از آغاز ارائه عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی در این مرکز خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای توسعه خدمات درمانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم شریف استان قم، با همت مسئولان مرکز و با تجهیز اتاق عمل به امکانات پیشرفته و مدرن به اجرا درآمده است.
وی با بیان اینکه این خدمت درمانی با حضور متخصصان جراحی عمومی و با تعرفه دولتی ارائه میشود، افزود: راهاندازی جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات جراحی و افزایش دسترسی بیماران به درمانهای استاندارد و کمتهاجمی است.
رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدا قم تصریح کرد: جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا یکی از روشهای استاندارد و کمتهاجمی برای برداشتن کیسه صفراست که معمولاً در مواردی مانند سنگ کیسه صفرا، التهاب یا عفونت کیسه صفرا انجام میشود.
مشرف گفت: درد کمتر، کاهش دوره نقاهت، پایینتر بودن خطر عفونت و بازگشت سریعتر بیمار به فعالیتهای روزمره از مهمترین مزایای جراحی لاپاراسکوپی نسبت به جراحی باز است.