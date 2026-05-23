رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ سارق لوازم منزل و کشف ۲ فقره پرونده سرقت به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی ۲ متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۲ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ سلطانی گفت: در بازجویی‌های به عمل آمده متهمان به ۲ فقره سرقت از منزل به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: اموال مکشوفه به مالباختگان بازگردانده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.