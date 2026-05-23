کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی شبانه روز گذشته زنجان با دمای هوای ۶ درجه سانتیگراد به عنوان سومین مرکز استان خنک کشور بعد از شهرکرد و همدان ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مرتضی قدیمی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان طی این هفته در اغلب مناطق عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

و افزود: طی این مدت شرایط جوی نسبتا پایداری را در استان شاهد خواهیم بود و به طور موقت در ساعات بعدازظهر سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و به حد نسبتا شدید خواهد رسید.

قدیمی ادامه داد: روز‌های یکشنبه و سه شنبه هفته پیش رو انتظار افزایش ابر به طور موقت و بارش باران وجود دارد که با رگبار‌های پراکنده نیز همراه خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی این مدت دمای هوا تغییری نخواهد داشت، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته نیک پی با دمای صفر درجه و چورزق با ۳۱ درجه سانتیگراد به عنوان خنکترین و گرمترین مناطق استان ثبت شدند.