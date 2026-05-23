پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تا فردا (۳ خرداد) کاهش نسبی دمای هوا را در استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی امروز و فردا(2 و 3 خرداد) به تدریج از شدت نا پایداریها کاسته میشود پدیده قالب گاهی وزش تندباد و گرد و خاک است.
لطفی گفت: به لحاظ دمایی هم در ۲۴ ساعت آینده دما به طور نسبی کاهش مییابد.
به گفته وی دوشنبه افزایش موقت دما را انتظار داریم، در اواسط هفته دوشنبه و سه شنبه بر سرعت وزش باد افزوده میشود و وزش باد نسبتا شدید تا شدید سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۶ و ۳۴ درجه سلسیوس ثبت شد.
روز گذشته بیشترین سرعت وزش باد هم در علی آباد زارعین با ۹۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.