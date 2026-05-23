مردم همدان در هشتاد و سومین قرار شبانه، بار دیگر جلوه‌ای از همدلی، وطن دوستی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ در هشتاد و سومین حضور شبانه، مردم با تبیین شکست راهبردی کاخ سفید در برابر اراده ملت ایران عنوان کردند: دوران لفاظی و گنده‌گویی‌های ترامپ به پایان رسیده و او اکنون در مخمصه‌ای ناشی از استیصال گرفتار شده است.

آنان با بیان اینکه الگوی رفتاری ترامپ شامل تهدید حداکثری، قدرت‌نمایی کلامی و عقب‌نشینی در لحظه آخر نشان‌دهنده ناکامی عملیات روانی وی برای جبران شکست‌های میدانی است، تأکید کردند: ترامپ تاکنون شش بار وادار به عقب‌نشینی شده که علت اصلی آن، مقاومت مردم در خیابان‌ها و آمادگی نیرو‌های مسلح است.

همچنین در مراسم دیشب برافراشته ماندن ۸۰۰ ساعته پرچم ایران در میدان جهاد به‌عنوان نماد ایستادگی گرامی داشته شد.

در میدان بیمه هم از دو کوهنورد غیور همدانی که در سال ۱۳۷۷ برای نخستین‌بار با صعود به قله اورست، پرچم ایران را بر فراز جهان برافراشتند، تجلیل شد تا پیوند میان افتخارات ملی و پایداری انقلابی بازخوانی شود.