سانحه برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با درخت و تیر چراغ در مشهد منجر به جان باختن راننده و سرنشین خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: در تصادف خودروی سواری پژو ۴۰۵ در ساعت ۲ و ۱۷ دقیقه بامداد امروز شنبه ۲ نفر جان باختند و یک نفر مصدوم شد.

سرهنگ محسن موسی آبادی افزود: علت این تصادف که در بلوار هاشمی رفسنجانی رخ داد و طی آن این خودرو با درخت و تیر چراغ برق وسط بلوار برخورد کرد همچنان در دست بررسی است.

وی راننده متوفی را جوانی ۲۵ ساله عنوان کرد و گفت: یکی از سرنشین‌ ها در محل حادثه و دیگری پس از انتقال به بیمارستان فوت شد و سرنشین دیگر با جراحت جزئی مصدوم شد.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: در پی خلوتی معابر در ساعات بامدادی از ۲۳ تا پنج صبح شاهد تصادفات با شدت بالا هستیم که با توجه به این امر، ماموران راهور در این ساعت در قالب گشت های ویژه با رانندگانی که با حرکات پرخطر و سرعت بالا در معابر تردد دارند بدون اغماض برخورد می کنند.

موسی آبادی ادامه داد: توصیه می شود والدین نسبت به استفاده فرزندانشان در ساعات انتهایی شب و زمان خلوتی معابر نظارت بیشتری داشته باشند تا از وقوع تصادفاتی از این دست پیشگیری شود.

وی گفت: دیروز علاوه بر تصادف یادشده، ۳۷۵ فقره تصادف خسارتی و ۳۴ فقره تصادف جرحی در مشهد رخ داد.

بر اساس اعلام پلیس راهور در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ روزانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سفر درون شهری در کلانشهر مشهد انجام می‌شود که ۶۰ درصد آنها با خودرو شخصی، حدود ۲۰ درصد با اتوبوس، نزدیک ۱۵ درصد با تاکسی و ۶ درصد نیز با قطار شهری است.