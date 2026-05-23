استاندار اردبیل با اشاره به تحقق ۸۰ میلیون دلار صادرات از گمرکات استان در سال گذشته، بر نقشآفرینی این منطقه بهعنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه و تجارت در شمالغرب کشور تاکید کرد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی از اولویت برنامهها برای جهش اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز شنبه با اشاره به توانمندیهای متنوع استان در بخشهای مختلف، اظهار کرد: اردبیل با تکیه بر ظرفیتهای کمنظیر در بخشهای کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکنون در مسیر تحولی جدی قرار گرفته و میتواند به یکی از قطبهای اصلی تجارت در شمالغرب ایران تبدیل شود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه کشاورزی و روند رو به رشد صنعتی و معدنی، افزود: موقعیت ژئوپلیتیک و مرزی با کشورهای همسایه، مزیت راهبردی برای اردبیل است که زمینه را برای جهش در صادرات فراهم کرده است.
استاندار اردبیل درباره میزان موفقیت در حوزه تجارت خارجی، تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد اخیر، شاهد تحقق ۸۰ میلیون دلار صادرات به کشورهای مختلف بودهایم که گویای ظرفیت بالای تولیدات داخلی برای حضور در بازارهای هدف است.
امامی یگانه با بیان اینکه محصولات این استان اغلب به مقصد کشورهای حوزه قفقاز و اوراسیا صادر میشود، خاطرنشان کرد: توسعه دیپلماسی اقتصادی با همسایگان در صدر برنامهها قرار دارد تا بتوانیم از این مسیر، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.
وی همچنین به افزایش حجم واردات به استان اشاره کرد و افزود: در دوره جنگ تحمیلی سوم شاهد رشد ۳۰ درصدی واردات از مبادی رسمی به استان بودهایم که این امر نشاندهنده پویایی و رونق مراودات تجاری است.
استاندار اردبیل تاکید کرد: تلاش میکنیم تا با رفع موانع موجود و حمایت از صادرکنندگان، از تمام ظرفیتهای بالقوه برای شکوفایی اقتصاد استان و بهبود معیشت مردم بهرهبرداری شود.