جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور هراز (رفت و برگشت) محدوده سه‌راهی چلاو و آزادراه‌های پردیس - تهران، قزوین - کرج - تهران و ساوه- تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را تشریح کرد و گفت: ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو گزارش شده است، همچنین آزادراه پردیس–تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۱، آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده پیکان شهر، آزادراه ساوه–تهران حدفاصل نسیم شهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار–تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین–تهران محدوده قلعه نو نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران–پردیس روان است.

سرهنگ درباره وضعیت جوی محور‌های شمالی گفت: محور فیروزکوه در ارتفاعات دارای بارش باران و مه‌گرفتگی، محور چالوس نیز در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه است. سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. همچنین بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی از محور‌های استان مازندران گزارش شده است.

وی افزود: محور قدیم بستان‌آباد–میانه (حدفاصل قره‌چمن تا میانه) به عنوان محور مسدود شریانی مسدود بوده و تردد از مسیر‌های جایگزین انجام می‌شود. محور پاتاوه–دهدشت نیز به عنوان محور مسدود غیرشریانی تا اطلاع بعدی مسدود است و محور وازک–بلده نیز به دلیل انسداد فصلی قابل تردد نیست.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست قبل از سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها مطلع شوند، فاصله طولی را رعایت کرده و با سرعت مطمئنه تردد کنند.