به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی از اجرای طرح امنیت محله محور با رویکرد تشدید اجرای طرح برخورد با موتور سواران متخلف و مزاحم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذکریا محمودی گفت:در پی تقاضای مردمی ضمن برخورد با متخلفین و برهم زنندگان امنیت اجتماعی در سطح شهر و مکان‌های پر تردد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی خاظر نشان کرد: به همین منظور ماموران پلیس انتظامی و پلیس راهور شهرستان سوادکوه شمالی با اجرای این طرح هدفمند، اقدام به توقیف ۱۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف در روز جاری در این شهرستان نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی افزود: از دیگر اهداف این طرح جلوگیری از حرکات مخاطره آمیز، حرکت در خلاف جهت و پیاده رو‌ها و آلودگی صوتی با تغییر در ماهیت موتورسیکلت‌ها و مقابله با ناامنی اجتماعی بوده است و پلیس نیز مکلف به اجرای قانون و تامین آرامش و امنیت شهروندان است.

در پایان سرهنگ محمودی با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با متخلفان افزود؛ راکبان موتورسیکلت‌های توقیف شده در این طرح ها، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.