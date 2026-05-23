آئین افتتاح نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار و طی آن از خانواده شهدا و بازماندگان ناوشکن دنا تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در آئین افتتاح نمایش «ذرات آشوب» که در ابتدا با اجرای موسیقی توسط گروه موزیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در محوطه تئاتر شهر آغاز شد، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کوروش سلیمانی رئیس تئاتر شهر، امیرحسین شفیعی مدیر باشگاه تئاتر سوره و روحالله صادقی جانشین روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.
طی این مراسم از خانواده شهیدان رسول اسفندیاری، صدرا بهمنیمقدم، محمدحسین قهرمانوند، محمدامین مهدویآرا، حسین نائینی و نیز سه تن از بازماندگان ناوشکن دنا، شامل مهناوی یکم امیر زنگنه، ناوبان سوم میثم چاریراد و مهناوی یکم حامد سارانی تجلیل شد.
مهدی شفیعی معاون هنری وزیر ارشاد در این آئین گفت: امشب خانوادههای ایثارگران ناو دنا افتخار دادند و در تئاتر شهر حاضر شدند تا با هم تصویری از ایثارگریهای بخشی از تاریخ را ببینیم.
وی افزود: معمولا وظیفه هنرمندان این است که روایتهای معاصر ایثار را مستندسازی کنند یا بخشی از حافظه جمعی ما را بازآفرینی نمایند؛ حافظهای که همواره باعث میشود در ادوار مختلف، در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کنیم، ابراهیم پشتکوهی هم این نمایش را از مقاومت مردمان جنوب روی صحنه برده است. همین حافظه جمعی ما را از سوم خرداد تا دفاع مقدس و در جنگ اخیر، در برابر تجاوز دشمن مقاوم کرده و مردم ما را توانمند ساخته است.
شفیعی یادآور شد: امروز خانوادههایی در میان ما هستند که تصویر عینی این مقاومت و ایثارگری هستند؛ تجسم حافظه جمعی که بیگمان باید روایت و ثبت شود.
ابراهیم پشتکوهی کارگردان نمایش نیز با اشاره به سختی سخن گفتن در این موقعیت اظهار کرد: برخی از عزیزان ما در طول تاریخ مظلومانه از دست میروند و چنانکه شایسته است، درباره آنها سخن گفته نمیشود. ارزشمندترین سرمایه انسان جان او است و کسانی که از جان خود برای وطن میگذرند، در سراسر جهان انسانهایی والا هستند و هر چه از آنها بگوییم، باز هم کم گفتهایم.
وی درباره نمایش خود توضیح داد: «ذرات آشوب» روایت میکند سالها بعد، مسافران گمنامی که پا بر خاک جزیره هرمز میگذارند، فراموش نمیکنند که این خاک از خون چه عزیزانی سرخ شده است.
پشتکوهی خطاب به خانوادههای شهدای ناوشکن دنا گفت: بچههای ما با تمام قلبشان درباره شما و همه فداکاران این سرزمین حرف میزنند و این اجرا تقدیم به تکتک شما عزیزان و آنانی است که ما را میبینند.
کوروش سلیمانی رئیس تئاتر شهر نیز ضمن عرض ادب به جانبازان حاضر، گفت: من اینجا عکسی را در دست پدر و مادری عزیز دیدم. گمان میکنم هیچ سخنی و هیچ همدردیای نمیتواند برای این عزیزان کافی باشد. فقط میتوانیم بگوییم در تاریخ این سرزمین که تلخی و تهاجم کم ندیده، یاد این جوانان عزیز که در نهایت مظلومیت و غربت جان باختند، هرگز فراموش نخواهد شد.
وی افزود: این روزها میگذرد، اما یاد آن عزیزان برای ماندگاری ایران و برای روزهای خوب پیش روی این سرزمین، انشاءالله، باقی خواهد ماند.
روحالله صادقی جانشین روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم گفت: این اقتدار دریایی و آرامشی که داریم و این مرزهایی که حفظ خواهد شد، مرهون زحمات شهدا و بازماندگان ناوهای دنا و جماران است و از اینجا به شما قول میدهیم که نخواهیم گذاشت هیچ دشمنی چشم تعرض به این کشور داشته باشد.
در پایان این مراسم تمامی حاضران به تماشای نمایش «ذرات آشوب» روایتی از ایستادگی مردمان جنوب در برابر تجاوز بیگانگان به خاک وطن نشستند.
نمایش «ذرات آشوب» با نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی و تهیهکنندگی «باشگاه تئاتر سوره» هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه میرود.