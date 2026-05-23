زمان آزمون گام اول طرح جامع توانمندسازی قرآنی دانشگاه فرهنگیان که قرار بود در سه سطح یک تا سه، سوم تا پنجم خرداد برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، با پایان مهلت ثبتنام برای شرکت در گام اول طرح جامع توانمندسازی قرآنی دانشگاه فرهنگیان، قرار بود، آزمون آن سوم تا پنجم خردادماه برپا شود که این آزمون با یک هفته تأخیر برگزار خواهد شد.
آزمون سطح یک؛ ۹ خرداد، آزمون سطح دو؛ ۱۱ خرداد و آزمون سطح سه؛ ۱۳ خرداد برپا میشود که جزئیات در مورد نحوه ورود به سامانه آزمون که به شکل برخط (چهارگزینهای) است، متعاقباً اعلام خواهد شد.
طرح جامع توانمندسازی قرآنی دانشگاه فرهنگیان شامل دورههای روخوانی و روانخوانی است.
گفتنی است؛ دانشجومعلمانی که در طرح سواد قرآنی نمره قبولی دریافت کردهاند، نیاز به شرکت در طرح جامع توانمندسازی قرآنی دانشگاه ندارند.