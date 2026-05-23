نیتروژن» شنبه تا دوشنبه هر هفته حوالی ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش میشود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه خبری با زبانی طنز ویژه نوجوانان به جنگ تحمیلی سوم و حماسه دفاع از میهن میپردازد
شبکه سلامت سیما نیز پخش مجموعه تلویزیونی «جانان» را امروز ساعت ۱۷ آغاز میکند.
این مجموعه داستان واقعی خانوادههایی است که در لحظهای سرنوشتساز، مسیر زندگی خود را تغییر دادهاند
«رقابت برادران» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش و ساعت ۱۱ صبح روز بعد بازپخش میشود.
این مجموعه محصول ۲۰۲۰ چین، داستان دو برادر دوقلو ست که از کودکی از هم جدا میشوند و سالها بعد بدون اطلاع از نسبت خود، درگیر توطئهای میشوند.
فصل جدید برنامه «کودک شو» به زودی از شبکه نسیم پخش میشود.
این برنامه، رقابتی بین کودکان سه تا پنج سال و والدینشان است و در این فصل الیکا عبدالرزاقی اجرای آن را برعهده دارد.