امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیتههای ملی پارالمپیک ایران و ترکیه
کمیتههای ملی پارالمپیک ایران و ترکیه، تفاهمنامه توسعه همکاری دوجانبه امضا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک کشورمان که برای حضور در مراسم سیاُمین سالگرد تاسیس کمیته ملی پارالمپیک روسیه به این کشور سفر کرده است، نشستی با مراد آکسو رئیس کمیته ملی پارالمپیک ترکیه برگزار کرد.
در این نشست دو طرف درباره زمینههای مشترک همکاری برای توسعه ورزشهای پارالمپیکی در کشورهای متبوع خود گفتگو و تبادل نظر کردند.
از جمله دستاوردهای این نشست میتوان به امضای تفاهم نامه مشترک همکاری میان کمیتههای ملی پارالمپیک ایران و ترکیه اشاره کرد که بر اساس آن طرفین بر توسعه روابط علمی و آکادمیک به منظور انتقال تجربیات، برگزاری کمپهای مشترک تمرینی، تبادل مربی، توسعه ورزش بانوان و ... اشاره کرد.