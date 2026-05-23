رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا گفت: ماموران یگان حفاظت شهرستان سدهای دست سازی که در مسیر تخم ریزی و مهاجرت ماهیان در ۴ رودخانه نصب شده بود جمع آوری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: در پی گزارش نصب سدهای دست ساز (کُلهام) در مسیر تخم گذاری و مهاجرت ماهیان در رودخانههای شهرستان آستارا، ماموران یگان حفاظت این شهرستان به این مناطق اعزام شدند.
وی افزود: در این عملیات، سدهای دست ساز از رودخانههای ویرمونی، بیجاربین، مرداب و خواجه کری جمع آوری شد تا تکثیر آبزیان به راحتی انجام شود.