به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: در پی گزارش نصب سد‌های دست ساز (کُلهام) در مسیر تخم گذاری و مهاجرت ماهیان در رودخانه‌های شهرستان آستارا، ماموران یگان حفاظت این شهرستان به این مناطق اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، سد‌های دست ساز از رودخانه‌های ویرمونی، بیجاربین، مرداب و خواجه کری جمع آوری شد تا تکثیر آبزیان به راحتی انجام شود.