به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی گفت: به پرونده قاچاق مقدار یک هزار و ۹۲۳ تن شکر به ارزش ۸۰۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی عجب شیر رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات فرد متخلف، اتهام فروش کالای موضوع قاچاق بدون رعایت ضوابط قانونی را محرز دانست و متخلف را با احتساب ارزش کالای از دست رفته به پرداخت مبلغ یک هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی ادامه داد: پرونده این تخلف را سربازان گمنام امام زمان(عج) با رصد فرد متخلف در زمان‌های مختلف و بازرسان اداره صمت با بررسی سامانه جامع تجارت که متوجه سواستفاده فرد متخلف با از کد بازرگانی خود در خرید شکر از بازارگاه و فروش آن با قیمت بالاتر به کارخانه های تولید نبات و یا قند به جای فروش برای مصرف عموم با قیمت مصوب شده بودند، به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان عجب شیر ارسال کردند.