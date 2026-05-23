مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از جریمه بیش از هزار میلیارد ریالی فروشنده متخلف شکر در شهرستان عجبشیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی گفت: به پرونده قاچاق مقدار یک هزار و ۹۲۳ تن شکر به ارزش ۸۰۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی عجب شیر رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات فرد متخلف، اتهام فروش کالای موضوع قاچاق بدون رعایت ضوابط قانونی را محرز دانست و متخلف را با احتساب ارزش کالای از دست رفته به پرداخت مبلغ یک هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
حضرتی ادامه داد: پرونده این تخلف را سربازان گمنام امام زمان(عج) با رصد فرد متخلف در زمانهای مختلف و بازرسان اداره صمت با بررسی سامانه جامع تجارت که متوجه سواستفاده فرد متخلف با از کد بازرگانی خود در خرید شکر از بازارگاه و فروش آن با قیمت بالاتر به کارخانه های تولید نبات و یا قند به جای فروش برای مصرف عموم با قیمت مصوب شده بودند، به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان عجب شیر ارسال کردند.