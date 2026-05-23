به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «حمزه محمدی مقدم» مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام اظهار داشت: در ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه روز جمعه، یکم خرداد ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر ابتلای یک فرد به عارضه حاد کلیوی در ارتفاعات صعب‌العبور گچان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) این جمعیت واصل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر با تجهیزات کامل امدادی به منطقه اعزام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با اشاره به دشواری مسیر عنوان کرد: امدادگران و نجاتگران پس از طی مسیر‌های سخت‌گذر و کوهستانی، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به محل حضور مصدوم برسانند.

محمدی مقدم در پایان اضافه کرد: پس از ارزیابی‌های اولیه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای تثبیت وضعیت جسمانی بیمار، وی توسط تیم عملیاتی به پایین‌دست منتقل و برای طی مراحل تکمیلی درمان، به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده شد.