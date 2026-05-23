از ابتدای امسال ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل برق منطقهای استان گفت: از ابتدای امسال مجموعاً ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهرهبرداری رسیده است.
حمیدرضا حبیبی افزود: این نیروگاهها طی سال جاری در قالب چهار ساختگاه افتتاح شده که ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در مدار استان به ۳۴۰ مگاوات رسید.
وی گفت: این مجموعه شامل نیروگاه ۲۰ مگاواتی در شهرستان راور، فاز اول ۴ مگاواتی در منطقه رفسنجان، نیروگاه ۲۵ مگاواتی خودتأمین شرکت مس در شهربابک و یک واحد یک مگاواتی در چترود است.
حبیبی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ ساختگاه با ظرفیت مجموعاً ۷۰۳ مگاوات در سطح استان کرمان در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند و پیشبینی میشود بخشی از این پروژهها تا پایان سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ وارد مدار شوند.